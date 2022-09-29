【LIVE直播】今邊境第1階段調整 取消入境PCR首日 指揮中心最新說明 2022.09.29

邊境解封第一階段實施首日，入境免PCR，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增本土新冠肺炎4萬4665例、境外移入215例、死亡53例，本土連4天升溫，疫情仍在高原期，單日確診數比上周四4萬2212例相比，增加5.8%。

今天確診數各縣市分布仍以新北市最多，有9170例，其次為台中5879例、台北4961例、桃園4832例、高雄4060例、台南2931例。

死亡新增53例，其中一名18歲男生，沒有接種疫苗，有先天性心臟病，長期使用氧氣，9月13日咳嗽有痰，快篩陽性，到急診並住院，住院後突然意識不清、血壓降低，緊急插管轉入加護病房使用呼吸器，後續因為下消化道出血等併發症，9月26死亡。死因為新冠肺炎及先天性心臟病。

中重症273，其中兒童增加3名MIS-C，年紀介於3~8歲，1女2男，都已經出院。另有一名心肌炎，為12歲男童，有接種1劑疫苗，本身有副甲狀腺疾病，9月22日全身無力、呼吸困難、嘔吐到急診，檢查有急性心肌炎、肺炎、缺氧、呼吸窘迫，插管收治加護病房使用呼吸器及抗生素免疫球蛋白等藥物治療。原先住院9月22日PCR陰性，9月26日PCR轉陽，Ct值35.7確診，再使用瑞德西韋治療，目前病況仍危急，在加護病房積極救治中。

青少年也新增1名MIS-C，為14歲女，接種3劑疫苗，9月10日確診新冠，9月26日陸續發燒、胸悶、腹痛、腹瀉到急診，檢查有血壓偏低，心臟酵素升高，懷疑MIS-C合併心肌炎及休克，當天收住加護病房給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，9/28病況改善已經轉出加護病房。

根據指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症，累計共233例，有34例死亡；分別為MIS-C 150例、腦炎31例、肺炎25例、哮吼症11例、家中死亡8例、敗血症3例、共病3例及心肌炎2例。

國內13歲到18歲青少年重症，目前則累計有19例，分別為10例肺炎、5例MIS-C、3例共病、1例心肌炎；另青少年重症已有6例死亡個案（5例肺炎、1例心肌炎）。