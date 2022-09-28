大地酒店外觀。（大地酒店提供）

【與愛同行-粉色姊妹會】主題下午茶。（大地酒店提供）

北投大地酒店響應國際乳癌防治月，推出期間限定的【粉色姊妹會】住房專案，除了房費部分所得公益捐贈乳癌防治基金會，住房期間還提供賓士接駁車定時尊榮接送至北投健康管理醫院，以實際行動維護乳房健康，並提供姊妹淘最愛的粉色主題下午茶時間，再用白磺泉美人湯滋養肌膚，讓【愛自己的女人最美麗】以外，也能將愛散播給需要的人。

【與愛同行~粉色姊妹會】住房專案於10月1日起~10月31日止，每房15800元(唯週六與10月9日需另加價2000元入住)，雙人入住奇岩客房一晚含翌日活力早餐兩客，特別邀請北投健康管理醫院協力提供一位住房貴賓以實際行動關懷乳房健康（超音波與X光攝影），尊榮搭乘飯店賓士接駁車定時往返，回到飯店後輕鬆品嚐粉色主題雙人下午茶（每套1280元），兩位貴賓各一張Gaia SPA 500元療程抵用券，傍晚徜徉在微風吹撫，綠蔭繚繞的戶外露天風呂，享盡白磺泉美人湯對肌膚每一吋滋養，身心靈全套療癒後，與密友偕手在喜歡西餐廳Happy hour時光聊聊心事，房內除了有私人溫泉浴池，提供頂級愛馬仕沐浴備品，上百部電影免費看。此外每房再提撥500元收入公益捐款【乳癌防治基金會】，讓每位旅人的愛心能夠傳遞給需要的人，也同時喚起身邊親友姊妹淘正視乳癌防治的重要性。