外科醫師江坤俊時常在臉書分享乳癌案例，呼籲患者勇敢面對治療，近日一名婦人因罹患乳癌遲遲未就醫，腫瘤變大「吃出乳房」，因此胸部外觀也跟著變形，讓她求診時忍不住崩潰大哭。

江坤俊近日在臉書發文表示，一位約莫60歲的婦女來看門診，看起來像是來做例行乳房檢查的人，但經檢查發現，女患者左乳有一顆快30公分的腫瘤「已經吃出乳房了」，女患者也哭著說，「我躲了很久不敢看醫生，我是因為知道了你才來看的，我想給我自己一個機會」。

江坤俊也回憶起之前有一名女病患，她一開始左邊乳房有一大顆硬的像石頭的乳癌，左邊幾乎已經看不出來乳房的形狀，但是經過幾次治療，腫塊已經變得柔軟，外觀上跟正常乳房幾乎沒有什麼差別。

江坤俊呼籲，即將到來的10月是乳癌防治月，希望大家都能一輩子遠離乳癌，乳癌真的沒有什麼了不起，如果不幸得到乳癌也不要驚慌逃避，「站出來，我們幫妳擊倒它」。