健保署今年8月召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會議）」，通過多項用藥提供病人臨床治療選用，包括「早期乳癌尚未發生腋下淋巴結轉移之病人可以用標靶藥物治療」、「遺傳疾病努南氏症可用生長激素治療」、「罕病龐貝氏症有更具安全的新藥可供選擇」、「類固醇治療無效之嚴重氣喘的12歲至17歲青少年，得以生物製劑治療」。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，本次共擬會議將乳癌標靶trastuzumab成分的藥品，放寬至「未發生腋下淋巴結轉移」也可給付，意即符合「HER2過度表現、雌激素受體(ER)為陰性、腫瘤大於2公分」等條件即可給付，估計每年能嘉惠510位乳癌病患。

針對trastuzumab成分藥價，健保署也努力與廠商協商議價，張惠萍指出，本成分的原廠藥單價高達4萬3844元，若依現行最多給付六個月的方式估算，每人所花的健保費用為35萬元左右，但現在健保署已與兩家生物相似藥廠商議價為2萬9895元，每位病人所花的健保費僅23.9萬，成本已大幅減輕。

不過此成分的給付範圍已擴大至未發生腋下淋巴結轉移，因此估計每年的健保赤字仍會達1億元左右。

本次共擬會議還開放生物製劑治療嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘患者，這項給付過去僅限於成人，張惠萍說，由於這款藥物已被證實在12歲以上病人使用也無虞，因此決議讓青少年在使用口服類固醇無效後，可由健保給付含mepolizumab成分藥品，預估能嘉惠163名青少年患者，每年將增加4400萬元赤字。

但在罕病龐貝氏症的藥物使用上，每年最多可省下3.7億元，張惠萍表示，過去龐貝氏症病患僅能使用專案進口的alglucosidase alfa藥物，如今新藥avalglucosidase alfa已在國內取得藥證，因此成本已大幅縮減為每人每年一千萬，估計有97人受惠。

此外，本次會議還通過遺傳性疾病努南氏症候群之兒童患者，可使用含somatropin成分之生長激素製劑，預估約64名兒童可脫離無藥可用的窘境。