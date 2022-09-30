中台科技大學與全國動物事業群合作，30日推動「健康一體」動物照護與人類醫學的結合活動，提升動物醫療及改善人類健康。活動現場，在資深動輔師的帶領下，參與活動的長輩們認識治療犬性格、年齡及服務特色，專業又可愛的毛小孩們讓長輩摸摸、秀秀，一同進行互動遊戲，相處愉悅。

活動開場由長輩帶來「青春笑年合唱團」表演，歡樂十足，於中台科大圖書館中台棧辦理「動物輔助治療」，由台灣動物輔助治療專業發展協會的動物治療師及輔導員引導下，專業又可愛的毛孩們進場，與長者們進行遊戲互動，帶來愉悅的互動體驗。

中台科大校長陳錦杏表示，長者們與毛孩互動的過程中，不僅改善情緒及認知，也增加運動量及社會互動，有助於身心健康；全國動物事業群執行長陳道杰說，動物輔助治療讓動物與人類醫療緊密關係；謙和賀日照中心主任溫蕙瑜表示，希望透過活動提供日照中心長輩更新更好的照顧服務。

中台科技大學指出，雙方團隊續簽產學合作契約，約定未來持續將過去動物放射治療技術、動物相關專利研發計畫、教學與研究等成果深化推動；以「愛護生命、關懷生命」為核心，致力於動物照護與人類醫學的結合，提升動物醫療及改善人類健康。

中台科大與全國動物事業群自2019年起簽訂產學合作契約，推動動物照護與人類醫學的結合，今天舉行續約儀式，期許為人類及動物生命醫療貢獻重要力量，提升人寵生活品質，並創造更多豐富的生命價值。