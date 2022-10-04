今年68歲的郭益輝（左）獲頒市級長青楷模。（蔡明亘攝）

今為重陽節，桃園市楊梅區公所表揚86名敬老、長青楷模，會場許多長輩帶著兒孫到場領獎，公所還擺出拍貼機讓鄉親拍照留念，氣氛相當溫馨。桃園市長鄭文燦表示，許多長者退休後仍持續照顧社區，展現樂於服務精神，祝福長輩健康久久。

獲表揚者中，今年68歲的郭益輝獲頒市級長青楷模，他自1994年起擔任楊明國小創校義工隊長、楊梅國中交通志工，28年服務不間斷，得知學生因交通意外受傷，更捐贈救護車給楊梅分隊，且連5屆擔任楊梅調解委員持續為社區服務努力，促進地方和諧。

大華中學董事長方海龍現年76歲，獲頒市級長青楷模，接任董事長一職逾20年，為楊梅建構從幼兒園到高中部的完整學習環境，奉獻畢生經歷為地方培育人才；另獲頒市級敬老楷模的45歲李一松，不僅擔任社區總幹事，也任職立委、議員服務處祕書，長期關注地方長者生活、結合公益團體關懷養老院，獲鄰里讚賞。

桃園市長鄭文燦表示，桃園升格以來，楊梅人口成長近18萬人，照顧長者是市府的責任也是福氣，讓長輩快樂健康生活更是社會進步的象徵，8年來桃園在長輩的照顧上都深獲肯定。今年重陽節期間市府也推出系列活動，包括體適能運動、象棋、趣味闖關、歌謠戰、繪畫書法聯展等，讓長輩體驗多元活動、樂在生活。

楊梅區長邱世源也提到，為感謝獲表揚的長青、敬老楷模們，對社區和家庭的貢獻和付出，今公所表揚86名受獎者，也特別在會場中放置拍貼機，讓長輩們和家人合影紀念，盼鄉親在重陽節這天洋溢溫馨幸福感。