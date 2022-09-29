景凱（6549)生技新藥開發再獲捷報！29日公告，旗下新藥JKB-122歐美市場授權Immune Therapeutics,Inc（IMUN），總計最高里程金為5,725萬美元、IMUN普通股600萬股及外加等值美金6,500萬元的股票，上市後並享有2％至6％的銷售分潤。

此外，IMUN每年另需支付美金10萬元固定無償專利維持費給景凱，直到該公司取得藥證上市核准。

董事長石英珠表示，JKB-122是老藥新用，適應症為治療非酒精性脂肪肝炎（NASH），該新藥已於2019年6月，將亞洲權利以2,600萬美金和上市後的銷售分潤授權恒翼，此次則是把亞洲以外的產品研發、臨床試驗、製造、銷售權利授權予IMUN。

景凱是在29日IMUN簽訂新藥JKB-122獨家授權亞洲以外的產品臨床開發與經銷合約。

依協議，景凱於簽約後收取簽約金及後續依里程碑達成情形收取產品開發和技術移轉里程金、銷售里程金等，合計最高可達5,725萬美元、IMUN普通股600萬股及外加等值美金6,500萬元的股票。

JKB-122上市後，景凱也可收取銷售分成2％至6％，IMUN負擔該項目在全球的臨床前及臨床研究費用與藥品註冊相關費用，並於獲得批准上市後，負責該項目在全球的商業化推廣銷售。

合約有效期間內，若發生部分或全部再授權，將依產品開發階段，IMUN給付景凱5％～30％的再授權金。