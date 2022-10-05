癌症、心臟病高居國人10大死因前兩名，許多癌症患者在接受治療時，常因化療、放療或免疫標靶藥物具心毒性，導致心血管併發症。台北醫學大學台北癌症中心特別成立「腫瘤心臟」跨團隊照護，把潛藏的心血管疾病風險降至最低，癌症治療不卡關。

根據一份2019年的統計，癌症患者的非癌死亡率達40%，其中22%死於心血管疾病。北醫內科部主任黃群耀認為，隨著醫療進步，癌友存活率已持續上升，不過值得關注的是，治療過程中衍生的急慢性心血管併發症。

他舉例，一名66歲的肺癌病患因接受免疫治療，導致嚴重心肌炎，一度危及生命，幸好腫瘤心臟團隊介入，把病人從鬼門關搶救回來。還有一名乳癌四期患者，因伴隨肝、肺轉移及肺積水，後來找出肺積水的原因是心臟衰竭，經一連串針對心臟的治療後，化療得以延續。

「心臟是人體最不會長腫瘤的部位，卻是癌症病人致死的主因之一」，因癌症複雜度高且多共病，全方位照護將是日後趨勢。北醫與國際接軌，特別指派心臟內科醫師陳彥舟前往美國深造，未來他將成為國內「腫瘤心臟學」的重要推手，幫助更多病患抗癌護心。