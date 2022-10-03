癌症蟬聯40年國人死因第一位，據統計，癌症新藥申請健保給付平均時間達730天，加上給付範圍有限，許多癌症家庭仍需額外籌錢自費新藥治療。立法院厚生會、財團法人厚生基金會、吳玉琴立委辦公室、劉建國立委辦公室上周五共同舉辦「提升台灣癌症新藥可近性委員會」成立大會，盼政府正視成立台灣癌症新藥多元支持基金的必要性，建立癌症新藥獲得健保給付前的過渡型支持機制，減輕眾多癌症家庭的經濟負擔。

立法院9月30日舉辦「提升台灣癌症新藥可近性委員會」成立大會，由立委吳玉琴擔任召集人、馬偕醫院血液腫瘤科醫師張明志擔任主任委員，包括蘇巧慧、余天、徐志榮、林靜儀、蔡壁如、王婉諭等立委共同響應支持，衛福部長薛瑞元亦到場聽取病友心聲。

台北醫學大學醫務管理學系研究所教授湯澡薰認為，癌症新藥進入健保越來越困難，等於是有錢人才有資格接受最新治療，導致社會公平性開始傾斜，成立新基金刻不容緩。臺灣大學健康政策與管理研究所教授楊銘欽建議，基金規模初期可以英國癌症藥品基金的規模為參考基礎來預估。陽明交通大學藥物科學院院長康照洲也建議，應同步提升醫療科技評估HTA的審議能量。

張明志指出，委員會成立後將針對三大議題進行討論，包括基金需求規模預估、可行財源研究方向，以及癌症防治法修訂與子法配套。目前健保審查的困難點在於藥物經濟效益評估，若能爭取成立基金，有助於針對目前可近性較低的藥物制定給付的優先順序排序；財源方面，應從社會角度通盤考量，若從公平正義的出發點，菸捐、糖捐、酒捐甚至空污捐都有可能。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，目前台灣癌症患者的整體存活率已經輸給日本、韓國、新加坡，應正面看待癌症創新治療導入的急迫性。臺灣年輕病友協會副理事長劉桓睿也表示，癌症病友新藥可近性困難，若要取得突破性的進展勢必需要新制度，期盼2024年能有總統候選人站出來支持。

蘇巧慧認為，癌症防治法自2003年制定後到現在，已經19年未動，確實許多環境條件已經改變，設立癌症新藥基金是「癌症治療平權」中的一環。劉建國表示，已準備在本會期提出癌症防治法修法提案。 余天辦公室主任楊青霞表示，目前已爭取53位立委連署支持修法，期待基金能在2024年啟動，給全台72萬名罹癌病友一個希望。