在野立委接連爆府院高層施壓國家通訊傳播委員會（NCC）放行鏡電視開台，要NCC主委陳耀祥知所進退。行政院長蘇貞昌昨稱，陳已否認，也「不必去查」第三人在外面講什麼話。中廣董事長趙少康今批評，蘇霸道掩蓋不了鏡電視醜聞。

趙少康表示，爆料錄音檔中鏡電視前董事長裴偉的聲音是對的，裴也沒說是假的，錄音帶中提到的民進黨前秘書長洪耀福施壓內容，洪敢出來否認？爆料的立委陳椒華要跟蘇貞昌一起測謊，蘇為什麼不敢？

對蘇貞昌稱，把一個有爭執的東西，來問、質疑行政院長與總統是不對的。趙少康反問，總統、行政院長干涉NCC核准電視新聞台成立，這是國家級、憲政級、國際級醜聞，立委為什麼不能問？立委不問才是嚴重失職。

趙少康說，為什麼立委質詢這個案子是不對、不妥當的？立委只有歌功頌德才是對的？在野黨立委現在就是要把官員否認的樣子攤在鎂光燈下， 讓全民看清楚他們的嘴臉。

趙少康說，蔡英文總統與蘇貞昌都以「NCC是獨立機關」做遮羞布推諉搪塞，但蘇有沒有干涉NCC，問問任期未滿就辭職的NCC前主委詹婷怡就知道；在民進黨執政下，NCC是獨立機關已是天下最大笑話，不說還好，說了真是令人作嘔。

趙少康指出，美國聯邦通信委員會（FCC）是獨立機關，台灣東施效顰，搞出NCC，畫虎不成反類犬，民進黨政府對媒體控制比以前新聞局更緊、更苛刻，但新聞局還有問責對象，但NCC遭質疑就兩手一攤：都是委員的意見；對媒體有生殺大權，卻不必負任何責任，這就是NCC。