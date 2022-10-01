公費流感疫苗今天開打，第一階段接種對象包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫人員、高風險慢性病患者等11類人。許多醫師示警今年是流感大年，預估各種呼吸道病毒有九成以上的機率反撲，鼓勵秋冬來臨前接種流感疫苗提升保護力，而民眾關心流感疫苗是否能與新冠疫苗同時接種，疫情指揮中心表示可在不同手臂施打，確診過新冠者，痊癒後也能正常施打流感疫苗，《中時新聞網》5大整理相關問題，供民眾參考。

●哪些人可以施打公費流感疫苗，施打時間為何？

公費流感疫苗第一階段今天起開打，施打對象為：醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒孕婦、具有潛在疾病者，包括（19～64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者及罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員，以及安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

公費流感疫苗分兩階段施打，第一階段今天開打為醫事人員、65歲以上長者等，第二階段輪到50歲以上長者。（圖／指揮中心提供）

第二階段11月1日開打，對象50至64歲無高風險慢性病成人。

●我已打過新冠疫苗有保護力了，可以不用打流感疫苗嗎？

流感與新冠疫苗2種保護力不同，流感與新冠均為呼吸道傳染病，但為不同病毒感染造成，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，尚無證據證實有交叉保護作用，所以2種疫苗最好都打，預防新冠及流感重症。

●新冠疫苗和流感疫苗可否同時打？

新冠、流感疫苗兩種都要打，確診者康復後即可施打流感疫苗。（指揮中心提供）

李秉穎說，流感與新冠疫苗可同時接種於不同手臂，如長者需要接種肺炎鏈球菌，也可3種疫苗一起打。

●確診過新冠肺炎，是否可接種流感疫苗？

李秉穎表示，曾感染新冠的病患，若已結束隔離，沒有其他新冠疑似症狀，且無其他接種禁忌症者，就能接種流感疫苗。

●高風險慢性病人要打流感疫苗嗎？

圖為流感重症年齡分布在年長者。（指揮中心提供）

李秉穎指出，歷年流感重症及死亡個案，約有7至9成有慢性病史，且研究顯示罹患慢性肺病、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病及免疫功能不全者，一旦感染流感，不僅可能使慢性疾病惡化，還可能引發併發症。

●65歲以上長者罹患流感很嚴重嗎？

65歲以上長者身體機能衰退、抵抗力下降且較高比例同時具有其他慢性疾病，一旦罹患流感，恐引起嚴重併發症，如急性支氣管炎、肺炎及住院與死亡的機率都遠高於其他年齡族群，因此將65歲以上長者納入第一階段施打對象。