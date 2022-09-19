9月17日晚間台東關山發生芮氏規模6.4地震、昨（18）日下午台東池上發生芮氏規模6.8地震，由於連日強震，TrendForce針對台灣半導體、面板產業受影響程度調查，受地震影響有限。

晶圓代工方面，因廠房的避震設計，廠內的震度會較廠外減少一級，僅有停機檢查，但經檢查後已隨之復工；設備商的部分也暫時沒有傳出工廠大幅受損狀況，最嚴重僅有部分機台當機需要重啟；記憶體方面，南亞科當下已執行停機檢查，若有晶圓受損，南亞科仍有足夠庫存量因應。美光則有召回工程師檢查設備，並確認無損耗，故兩家業者的產能利用率並未受影響，對供給未造成影響。

面板廠方面，目前面板產業正處於低潮，供過於求問題仍嚴重，面板廠陸續都在進行減產，預期全球第三季的平均稼動率已經修正至65％，位於台南的群創也在9月起開始作大規模的減產，故此次地震實際的影響嚴重程度應該有限。根據TrendForce調查，在地震當下，機台都有放慢速度或是停機檢修，且陸續復機運作，部分面板廠的產線甚至順勢拉長檢修時間，以因應整體大環境需求不佳的問題。

被動元件MLCC方面，台廠國巨、華新科位於高雄路竹、大寮、楠梓等廠區，由於終端市場需求走緩，從七月開始產能稼動率維持七成左右，同時台灣廠區也取消周末加班，回歸正常班表，僅燒結製程持續運作。而高雄地區未受地震影響停止供電，產線燒結爐維持正常運作，加上目前兩家供應商廠內成品庫存均超過90天以上，供貨充足穩定，不受影響。