美國海軍最老的航空母艦-尼米茲號(CVN-68)發生飲用水系統遭航空燃油汙染的事件，為了檢查與清洗，不得不切斷了船員的飲用水三天。

軍事時報(Military Times)報導，尼米茲號發言人迪米特(Adam Demeter)說，是在星期五發現此事，當時航艦正在太平洋航行時，士兵在飲水中發現了燃油的氣味，之後水手們改飲瓶裝水。

尼米茲號已服役47年，是美軍現役最老的航空母艦，可能出現年久失修造成的故障，經過徹底的沖洗和檢查後，飲用水系統在星期一重新開啟，水質已經恢復。

目前艦上還未傳出水汙染造成的健康問題，迪米特說：「尼米茲號醫療部門會繼續監測水手是否有任何潛在的症狀。」

他沒有說明燃料是如何混入供水系統的，只是說「正在對飲用水系統進行全面檢查，以確保向船員提供最高品質的水。」

尼米茲號是美國第2艘核動力航艦，於1972年5月13日下水，1975年正式服役，預計退役時間是在2025年左右。