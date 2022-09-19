據報導，美國PCAOB的工作人員預計將於9月19日開始檢查在美上市中概股的審計底稿。整個過程需要8到10周，或在2022年12月初得出檢查結果。

根據中美在8月底就中概股審計達成的協議，中國證監會將安排在美上市的中國公司及其會計師事務所將其審計底稿和其他資料從大陸轉移到香港，在9月中旬接受美方檢查。

美國2020年年底公布的「外國公司問責法」規定，在美上市的中概股如果連續三年未能提交美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）所要求的報告，美國證券交易委員會（SEC）有權將其從美國的交易所摘牌。迄今為止已有超過160家中國公司被SEC認定未遵守美國的審計規則，其中包括中國互聯網巨頭阿里巴巴、京東和拼多多。此次中美在審計監管的合作被認為是在美上市的中概股迎來的重要轉機。

華爾街日報16日曾報導，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）披露，美國PCAOB的工作人員預計將於9月19日開始檢查在美上市中概股的審計底稿。根斯勒在參議院銀行委員會聽證會上稱，整個過程需要8到10周，或在2022年12月初得出檢查結果。他還表示，中方監管機構表示會遵守協議規定。