台東關山及池上在17日晚間及18日下午接連發生芮氏規模6.4、6.8的淺層強震，市場研究機構TrendForce針對台灣半導體、面板產業受影響程度進行調查，結果顯示對晶圓代工、記憶體、面板及被動元件等產業廠區均未造成太大影響，生產狀況受強震影響有限。

晶圓代工廠方面，因廠房的避震設計會使廠內震度較廠外減少一級，此次強震後僅有停機檢查，但經檢查後已隨之復工。設備商方面也暫時未傳出工廠大幅受損狀況，最嚴重狀況僅有部分機台當機需要重啟。

記憶體方面，南亞科(2408)當下已執行停機檢查，若有晶圓受損，公司仍有足夠庫存量因應。美光（Micron）則有召回工程師檢查設備，並確認無損耗，故2家業者的稼動率未受影響，對供給未造成影響。

面板廠方面，目前面板產業正位處低潮、供過於求問題仍嚴峻，面板廠均陸續進行減產，預期全球第三季平均稼動率已修正至65％，位於台南的群創(3481)自9月起開始大規模減產，故此次強震實際影響嚴重程度應有限。

據TrendForce調查，面板廠在地震當下，機台都有放慢速度或停機檢修，並陸續復機運作，部分面板廠產線甚至順勢拉長檢修時間，以因應整體大環境需求不佳問題。

被動元件MLCC方面，台廠國巨(2327)、華新科(2492)位於高雄路竹、大寮、楠梓等地廠區，由於終端市場需求走緩，從7月開始產能稼動率維持7成左右，台灣廠區亦取消周末加班，回歸正常班表，僅燒結製程持續運作。

由於高雄地區未受地震影響停止供電，產線燒結爐維持正常運作，加上目前2家供應商廠內成品庫存均超過90天，供貨充足穩定，因此未受強震影響。