日前，接受護理師朋友邀約前往雲林參訪一處老人長照中心，赫然發現，雲林怎麼到處都有老人長照中心？朋友説，雲林人口老化非常嚴重，年輕人去外地打拚賺錢，留下老人守住老厝，在老人特別多的狀況下，長照中心也就因運而生了。

我也60幾歲了，夠資格可以參加老人會，呵呵，但一想到年紀大了，萬一走不動了，小孩都各自成家，那我要誰來照顧呀？想到頭皮都發麻。

護理師朋友看我驚訝的表情，笑著説，根據國發會一份《中華民國人口推估》報告指出，台灣在2025年將進入超高齡社會，「長照」制度的建置，刻不容緩。她説，長照是社會高齡化眾多議題的一環，需要相當多的人力、專業技能以及相關照護知識投入，因此站在護理師角度來說，長照議題不單單只是「生活照顧」而已，它需要更多科學研究與資源的進駐。

「對呀，如果等到走不動了，坐輪椅了，需要別人來照護時才注意到這問題，那後半輩子的生活豈不悲哀?」我苦笑著對朋友説。

朋友嚴肅地説，老人長照這個問題大家都要面對，真的是目前台灣社會的當務之急。她説，在雲林土生土長的立委劉建國很早就注意到雲林人口老化的現象，並且長期在關注長照議題。從十幾年前，就認為台灣需要建立一個針對「高齡化」進行研究的國家級專門機構，才有辦法應付即將來到的超高齡社會，因此積極向行政院爭取在高齡人口眾多的雲林建置一個「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」。

歷經多年，這議題在劉建國委員的爭取下，獲得行政院長蘇貞昌的支持，爭取到39億元的經費，將這個國家級的高齡研究中心建置在雲林，今年8月15日正式舉行動土儀式了。

護理師朋友很興奮地説，這個研究中心的設立代表的是台灣老人長照領域往前跨了一大步，雲林將成爲全台的長照重鎮。我則笑著説，雲林本來就是台灣的農業首都，如果結合在地的農業休閒產業，慢活加上健全的老人照護資源，那雲林成為未來台灣老人的「長壽村」絶對指日可待。

朋友用很驚訝的眼光看著我説，「你很有概念嘛!老人的照護本來就是全方位的，不是要等到老了不能動了才去關心照護，而是要超前部署的!」。

她説，前不久行政院才宣布，因應台灣超高齡社會的來到，政府預計4年內將投入逾1200億元，用於落實高齡社會白皮書政策。諸如如何讓老年生活要可以過的好，同時也讓青年人不用背負太沉重的照顧負擔等。而這些政策、配套措施以及其他有關高齡議題的研究調查，實地執行等都是要靠雲林這所「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」來進行政策及實地研究，客觀而言，劉建國當初的起心動念且堅持不懈，確實是讓高齡議題受到中央重視的主因。

朋友對我説，世界衛生組織2002提出活躍老化的理念，將之定義為「提升民眾老年期生活品質，並達到最適宜的健康、社會參與及安全的過程。」超前部屬照護長者健康，實現樂活人生，避免走入長照。

我想，政府投入這麼多經費加上醫療團隊的研究，雲林成爲台灣長照重鎮指日可待。雲林已經啟動，未來有關高齡議題的研究，甚至是長照政策、專業技能的研究，都將以雲林作為基地，由各界專家學者來進行相關的研究，作為台灣高齡政策火車頭，對未來具有正面影響，帶領著台灣在全球高齡化浪潮中前進，進而照顧全國長者。（作者為資深媒體人）

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