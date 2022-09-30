慢遊雲林系列活動10月1日起推出4種電子優惠券活動，只要下載「慢遊雲林」App，投宿於合作的飯店或民宿，一房可折抵500元；汽車租車補助1000元、機車租車補助500元；還有咖啡抵用券50元2張，活動截止時間至2022年12月31日。

雲林縣府文化觀光處指出，完成「慢遊雲林App」帳號註冊並綁定手機號碼，10月1日起即可領取4種電子優惠券，在振興專區的購物、住宿、租車、咖啡店家使用，每個帳號限兌領一次，領取30天內如未消費將釋出。

文觀處表示，雲林縣府在慢遊雲林App釋出的抵用券都是電子式，有消費抵用券、住宿抵用券、租車抵用券、咖啡抵用券4種。

「住宿抵用券」分為民宿抵用、及飯店旅館抵用券2種，每張面額500元，可至振興專區合作旅宿店家住宿抵用。

「租車抵用券」為1000元汽車租車抵用券、500元機車租車抵用券，外地遊客到雲林自由行，可自駕暢遊雲林各角落，嘗遍商圈美食小吃、探索雲林景點及觀光工廠。

「消費抵用券」每張面額50元，可至振興專區合作店家消費購物抵用，單次使用1張。

「咖啡抵用券」每張面額50元，每人領至多2張，到App上的合作店家消費滿100可就可抵用50元。

文觀處說，另一項觀光振興活動「團體旅遊獎助」，補助旅遊社帶15人以上旅行團至雲林進行2天1夜遊程，住宿於雲林合法旅宿業，並造訪指定景點5個以上，每團補助2萬元，也於10月1日同步開放旅遊業者上網登記申請。