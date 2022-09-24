李玉璽、郭靜、涂善存、曾沛慈、魏嘉瑩及溫妮等人今（24日）受邀參與「鍊起希望 手護愛」2022嘉年華，透過活動加強民眾對於失蹤老人協尋的基本觀念，李玉璽受訪提及60多歲母親患有慢性病，且近年開始有失憶狀況，打算帶媽媽去醫院徹底檢查，也為她安排考驗智力的小遊戲，讓老人家平時打發時間。

聊到老年長照，李玉璽希望未來可以住在爸媽家附近，彼此能夠就近照顧；至於媽媽健康狀況，他表示：「最近跟她聊天，發現她忘了很多事，可能剛講的東西，一下子就忘了。」令他頗為擔心。

問他是否有定期健康檢查，李玉璽坦言上次健檢已是5、6年前，不過他平時會吃補品、看中醫，近期還去看心理諮商，因他去年發現自己有失眠問題，「覺得自己跟世界有隔閡，所以去諮商，沒有生病也沒吃藥」；巧合的是，他的前女友溫妮也參與活動，他大方表示「我們都還有聯絡」，而今天也是他前任吳心緹的30歲生日，他聽聞先驚訝問「今天是她生日」？隨後表示會送上祝福。