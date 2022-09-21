李玉璽今公開最新主打歌曲〈Summer Fades Away〉MV。（老鷹音樂提供）

李玉璽10月底將在 THE WALL LIVE HOUSE舉辦專場演出。（老鷹音樂提供）

李玉璽10月底將在 THE WALL LIVE HOUSE舉辦專場演出。（老鷹音樂提供）

李玉璽今（21日）公開最新主打歌曲〈Summer Fades Away〉MV，歌曲是送給逝去外婆。在去年夏天外婆離世之後，李玉璽內心總有一種不想挖開的感受，他說「那時想寫一首歌懷念外婆，但心裡有一種逃避心態，直到發現時已經過了一個夏天，有一種時間被偷走的感覺。」就像許多人在疫情裡失去時間，日子被偷走的空虛感。

他這次編曲花了很多時間琢磨和嘗試，「前奏帶著一點禪意的氛圍，呈現一種心跳聲的意象，就像是我們在離別的時候，你和那個人被拉開了一道遠遠的距離。

在MV中，以一場夏日告別會做為主要的故事線，李玉璽走在熟悉的街道，回憶著兒時和外婆的點滴回憶。路途中巧遇一群天真開心玩耍的孩子們，四處張貼寫著「Summer Bye Bye」的傳單，在熱情的邀請下，李玉璽也參加了這場告別夏天的歡送會。

一開始默默被動參與孩子們旅程的李玉璽，就像是當時寫下「Summer Fades Away」一曲的心境那樣：不否認不逃避，卻也不願正視這份情感與情緒，以為一切裝作沒事就好。 過程中不斷因為孩子們天真直接的舉動，漸漸喚起初心，放開心胸與孩子們享受當下，玩耍踏浪；最終收起回憶的盒子，將悲傷轉化為延綿不絕的想念，並且勇敢迎接下個未知的季節到來。

李玉璽創作專輯《厭 倦》完整曲目已於今日與實體同步上市，並且也驚喜宣布10月底將在 THE WALL LIVE HOUSE舉辦久違的專場演出，將會以全新編制預計帶給觀眾一趟前往荒蕪煙硝的旅途。