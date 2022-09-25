縣府為讓校園社團有更多表演舞台及交流機會，舉辦《BATTLE UP！青春對決》校園社團聯合迎新展演活動，集結新竹地區35組高中職及大專院校社團，24日晚在竹東客家戲曲公園熱血演出，縣長楊文科到場抽出Apple Watch等好禮，全場歡聲擂動。

楊文科說，新竹地區有550個高中職及大專院校社團，將近3萬名學生，目前已經提供青年學子能夠申請最高8萬的社團補助經費，打造激發青年潛能的平台，讓新竹縣成為最會照顧年輕人的縣市。

教育局長楊郡慈說，該局持續推廣校園社團活動，暑假期間辦理2天1夜的幹部訓練營及拍攝20個社團的跨縣市串連影片，新學期也推出全新活動，預計10月啟用新竹縣第二體育場興建專屬社團青年空間，免費給社團同學開會討論、練習使用，讓社團學生無後顧之憂。

教育局24日晚推出的第二場校園社團聯合展演，為社團青年打造專屬表演舞台，同時邀請特色社團市集擺攤，並規畫豐富互動闖關，讓跨校社團盡情打公關、秀才藝！

校園社團除了主流熱音社、吉他社、熱舞社外，還有B-Box口技社、舞獅社等特色社團參與演出，同時邀請20組特色社團擺攤，國際志工社、客家創意手作、鐵道研究、原住民文化研究社等社團，各自帶來豐富的作品，展現新竹校園社團豐沛多彩的樣貌。

知名網路節目主持人溫妮最後現身演唱3首曲目，與同學進行「社團海帶拳」互動，讓現場同學嗨到最高點！溫妮提醒同學要把握當下，不管幾歲都要保有一顆年輕的心，做最想做的事！