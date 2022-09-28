日本台灣交流協會拜會新竹縣長楊文科（中），盼解封後加速雙方交流。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

隨著日本即將放寬觀光措施，公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃、主任山田佑近日拜會新竹縣長楊文科及縣府團隊，對於新竹縣產業、文化、觀光事務等事務展開交流，未來寶山鄉將與熊本縣菊陽町締盟友好城市，雙方友情再加溫。日台交流協會當日也到民進黨新竹縣黨部與主委鄭朝方會面，雙方就日台科技城市發展深入交流。

日本企業看好新竹投資環境，有46家企業進駐到新竹縣投資，促成地方就業機會。楊文科指出，縣府目前大力推展智慧城市、AI大數據、地方創生及科技產業等政策，日本在AI人工智慧、大數據、地方創生、永續發展（SDGs）等領域具有豐富經驗，期待與日本進一步促成交流、學習切磋。

橫地晃表示，地方創生為聯合國永續發展（SDGs）目標之一，在日本擁有地方創生成功案例，希望台日雙方多交流合作，共同來克服未來面臨的課題。

台日一直維持長久友誼，新竹縣與日本一直以來交流密切，與日本各地簽屬合作交流備忘錄，達成文化、教育交流。楊文科說，未來同樣有台積電進駐設廠的寶山鄉與日本熊本縣菊陽町將締盟友好城市，期待在疫情解封後，日本台灣交流協會台北事務所多予以協助，與日本在產業、教育、文化、藝術、經濟與觀光等領域更深化交流，並持續締結友好關係。

日台交流協會台北事務所當日也與鄭朝方會面，雙方就台日具國際科技潛力城市發展與客家文化等議題做訪談。會中鄭朝方表示，能受到日台流會的拜訪，非常光榮。特別是針對竹北市，作為科技都市願景發展，就日本相近性質的城市治理典範做交流，受益良多。

公益財團法人日本台灣交流協會在1972年設立，本部設於東京，並設有台北事務所及高雄事務所，協會主要針對居留台灣的日本僑民與日籍旅客入境、停留，以及教育貿易、經濟、技術交流等提供適當的支援，處理無外交關係台灣間的各項實務關係業務。