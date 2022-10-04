有民眾路過發現竹北市堤頂街路段，發現竹北市長參選人鄭朝方與竹北市民代表參選人范格菱合掛的競選看板，遭人潑黑墨，墨跡點點幾乎都在鄭朝方臉上。該塊看板為范格菱租用，接獲民眾通報訊息後，范格菱前往竹北分局向偵查隊報案，警方以毀棄損壞罪嫌刑案受理並展開偵辦。

鄭朝方團隊獲得訊息後表示，歷次參選都有遭對手運用看板抹黑之情事，這也再次反映地方傳統政治生態的腐壞，所以這一次選舉不單單只是一場選舉，更是翻轉地方的運動。

「真的覺得太誇張了！」范格菱表示，一早收到民眾通知，自己懸掛的競選宣傳布條，被人惡意破壞、潑墨，針對性極強。竹北市作為一個新興城市，在選舉期間還是出現這樣不文明的選舉暴力。對手的支持者用這種不理性的方式來攻擊，是非常不應該的舉動。這也讓她會更堅定的繼續參選，透過政治環境的新陳代謝，努力讓家鄉更好。

鄭朝方團隊呼籲，希望不論是對手還是對手支持者都能理性的參與這次選舉，同時也希望透過這次事件，呼籲市民能夠用選票來支持有理念、新的政治工作者參政，一起翻轉地方政治，讓好的政見、好的政治工作者來服務市民。范格菱也表示，竹北要的是一場乾淨的選舉，請惡意破壞看板的群眾自重，已報警處理。