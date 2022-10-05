年底選舉日期逼近，無黨籍台北市議員候選人蘇恆今(5日)在臉書表示，這幾天發現滿滿1450的網軍在她的貼文下面留言，「本來以為是我做了什麼了不起的事，結果原來是因為『陳時中後援會』對我發起進攻的號角」；對此，她進一步說，「想不到，我一個小小的地方議員候選人居然能夠讓堂堂市長候選人的網軍盯上，真的是『何其有幸』」。

蘇恆在臉書談到，從來不屑於為了選票遮掩自己的政治立場，大家可以往前翻一翻之前的文章，從裴洛西來台、軍演、拜登協防到兩岸交流35周年論壇，立場、觀點從來沒有變過。就算2018年在全台北公認「最綠」的選區「中山大同」參選時，仍然高舉兩岸應該「和平交流、和平發展、經濟共融」。這次本來就是以無黨籍登記參選，到底為什麼需要「隱瞞」新黨背景？當新黨為了選票棄台灣人民利益於不顧，甚至能在市議會主張停辦「雙城論壇」，當然無法繼續認同，自然不願參加該黨初選。因為心中的兩岸路線從來沒有改變過。

蘇恆質疑，「民進黨治理無方，面對台灣確診人數、死亡人數不斷攀高束手無策；面對兩岸關係緊繃、產業發展蕭條視若無睹，民進黨不思檢討自己的錯誤，面對民怨的反撲和岌岌可危的民調，第一個想到的竟然是指揮網軍控制輿論、透過網軍打壓異己，口口聲聲台灣「自由民主」，結果做的都是『寡頭獨裁』」。

最後，蘇恆重申，一直都歡迎任何立場的人到臉書抒發自己的看法，「網軍你們來，只要你能夠提出你的『觀點、論述』，蘇恆絕對認真拜讀，我一直都相信，讓更多不同的、務實的思考去碰撞社會問題，絕對能夠將我們的社會導引到一個更好的方向」。