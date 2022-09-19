連鎖餐飲集團六角(2732)2022年營運顯著復甦、下半年可望優於上半年，股價8月31日除息後走勢震盪、一度下探1個月低點，近日明顯反彈、歷時11天完成填息，今（19）日放量飆升9.18％至113元，終場勁揚6.28％、收於110元，領漲觀光類股、創5個月高點。

六角2022年上半年歸屬母公司稅後淨利0.98億元、年增達1.3倍，改寫同期次高，每股盈餘（EPS）2.18元。8月自結合併營收4.05億元，月增8.24％、年增達26.66％，登近19月高點。累計前8月合併營收27.97億元、年增4.52％，續創同期次高。

六角自年初積極展開海外品牌擴張，已逐漸展現效益。其中「Chatime日出茶太」今年新開發市場聚焦歐洲，包括瑞士、瑞典、芬蘭、愛爾蘭等國，以及東帝汶、保加利亞、埃及、尼泊爾、伊拉克、民主剛果、沙烏地阿拉伯等新興地區，新拓展市場均達預期效益。

而六角澳洲子公司Chatime Group今年已新展15家店，門市總數在8月突破150家里程碑，預計全年可望新展達35家。配合快消品（FMCG）產品線成功上架Woolworths及Coles兩大龍頭超市，預期今年澳洲市場將是帶動集團重返成長軌道最重要引擎之一。

展望後市，「Chatime日出茶太」全球展店持續加速，前三季已新展逾150家，將力拚全年淨增200家目標，配合餐食子公司王座恢復正常獲利、「段純貞」海外目標展店達10家，在旺季及展店效益挹注下，可望帶動下半年營運優於上半年。