輕軌C20-C24路段進行履勘，並於聯合醫院站演練列車行駛路口遭車輛撞擊致發生出軌、失去動力、旅客受傷等相關緊急應變情形。（洪靖宜攝）

輕軌C20-C24路段進行履勘，並於聯合醫院站演練列車行駛路口遭車輛撞擊致發生出軌、失去動力、旅客受傷等相關緊急應變情形。（洪靖宜攝）

交通部於今日針對高雄輕軌C20至C24路段進行履勘，並於聯合醫院站演練輕軌列車行駛路口與車輛發生撞擊導致出軌、旅客受傷等相關緊急應變情形。經過一整天履勘委員們勘查測試後，共列出共28項改善事項，市府表示即刻要求捷運工程局與高雄捷運公司儘速完成「營運前須改善事項」，並函報交通部取得營運許可為目標。

高雄輕軌二階由台鐵美術館站（C20）再延伸至愛河之心站（C24），25日由交通部邀集國內專家學者，分成土建、機電及營運共9名委員組成履勘小組進行履勘，並選定聯合醫院站至龍華國小站演練輕軌列車行駛於路口時與車輛發生嚴重撞擊導致發生出軌、失去動力、旅客受傷等相關緊急應變情形，包含第一時間的通報和事故處理旅客疏散及行車調度，配合警消、維修、保全人員到場支援，最後於現場搶修，將車拖回正軌，後續支援車到場和拖離現場，恢復營運。

總召集人林福山路政司司長表示，會選定聯合醫院站是該段為通車的重點區段，若是與車輛嚴重碰撞事故列車可能會出軌，一連串演練還算順利，包含事故清理還有警消等人員抵達，傷者送醫都快速處理，還有輕軌間車輛串聯作業，演練真實也順利，給予高雄捷運公司在事故應變上肯定。

高雄市副市長林欽榮提到，這次履勘為第二階段，服務範圍可由現行26站增為31站，此後，輕軌能更有效地串聯台鐵美術館站及捷運凹子底站，市府團隊將陸續補正缺失，設定目標能朝10月期間，擇期辦理通車試營運。

最後，經過一天嚴格的勘查測試，共提出6項「營運前須改善事項」，10項「一般注意改善事項」及12項「後續建議改善事項」。有關「營運前須改善事項」如車站未公告票價及列車時刻資訊及月台應標示旅客等候位置等，市府表示即刻要求捷運工程局與高雄捷運公司儘速完成「營運前須改善事項」，並函報交通部取得營運許可為目標。