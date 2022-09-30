新北捷運公司又來徵才了！因應未來新北環狀線接管與現有營運業務持續推動，新北捷運公司今（30）日再次公開辦理人才招募，共釋出230個職缺，試用期滿後起薪35K，最高可達58K，報名時間自即日起至10月12日中午12時止，相關詳情可洽新北捷運公司官網。

新北捷運公司表示，預計於今年底完工通車的安坑輕軌，相關人才招募已全數到位，在完成教育訓練後，便可立即銜接完工通車後的營運工作；而明年新北將接管環狀線經營權，因此為了維持現有的營運業務，今日再度公開徵才。

本次釋出的職缺共230名，包含營運、維修及經營等各類人力，甄試程序分為二階段，第一階段「報名資料書面審查」、第二階段「筆試、心理測驗及面試」，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求亦視應試類科而定。

新北捷運公司強調，因應未來新北市三環六線之營運目標，厚植中運量系統之技術營運能力，公司提供大量職缺，歡迎對軌道交通業務具有熱情的新血加入，同時也歡迎在地居民報名。相關簡章可洽新北捷運公司官網或「新北捷運X淡海輕軌」查詢。