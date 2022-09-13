封測龍頭大廠日月光投控(3711)8月營收638.06億元，月增9.69%，年增26.48%；累計前8月營收4268.03億元，年增24.31%。雖然消費性電子產品疲弱，但公司受惠蘋果新品系統級封裝(SiP)訂單的EMS(電子代工)事業續升，加上車用、工控等晶片封測出貨暢旺，激勵單月、累計營收再度創下歷史新高紀錄。

以周一收盤價83元計算，本益比6，成為八月營收創新高且本益比小於10倍的個股，外資、投信周二轉買超，外資更大幅敲進，自營商也持續力挺，營收亮眼下，推升周二股價，當天收漲3.49%報85.9元，突破月季線上。

蘋果晶片封測訂單助攻，日月光投控8月封測事業合併營收328.92億元，月減1.6%、年增7.7%，寫下歷史次高、歷年同期新高，若撇除出售大陸兩廠因素，年比增幅為16.3%；前8月封測事業合併營收2453.51億元，年增15.4%，也改寫歷年同期新高。

日月光投控長線瞄準網通、資料中心、車用、HPC(高效能運算)、智慧穿戴裝置等領域，法人預估，整體產能利用率居8成以上，不畏消費等市場需求不振影響，下半年營收仍可望維持逐季上揚的基調不變，並評估第三季、第四季營收衝上歷史新高度。未來車用領域的成長動能也可持續強勁在望。