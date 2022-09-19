誠美材(4960)今天舉行法說會，公司指出，目前市況仍低迷，產能利用率5-6成，低於金融海嘯7-8成，維持下半年保守看法。

誠美材今年上半年營收57.22億元，年增4％，營業毛利6.18億元，毛利率11％，優於去年同期的7％，營業淨利2.05億元，稅後淨利3.37億元，每股盈餘0.51元。

在產品別部分，上半年TV銷售占比42％、IT產品占比45％、中小及其他產品占比13％。公司指出，TV產品11月有客戶訂單回流，比重提升，單月營收比重與IT打平，但整體而言，下半年產品組合跟上半年差異不大。

面板景氣去年下半年開始下滑，誠美材預估產業庫存調整至少到年底，價格預期小幅下降，產能稼動率從上半年的95％降至目前的50～60％，低於金融海嘯時期，未來數月單月營收與8月的6億元差異不大。不過，在匯率有利情況，7、8月仍支撐毛利率表現，不會出現負毛利，且控制產出，第三季庫存狀況將較第二季改善。