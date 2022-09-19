美國聯邦公開市場委員會（FOMC）及台灣央行本周料將宣布升息，美股主要指數16日普跌，台股加權指數開高後上漲23.3點，但隨後欲振乏力翻黑、失守14500點關卡，挫跌137.43點至14424.33點，櫃買指數同步開高走低、早盤挫跌逾1％，表現明顯偏弱。

截至11點45分，加權指數下跌119.32點、為14442.44點，今日成績量恐估進一步萎縮至未達1500億元。櫃買指數截至11點45分下跌1.22％至189.15點，盤中最低一度挫跌1.31％至188.98點，表現較大盤弱勢。

盤面各類股普跌，由電器電纜股漲逾1％、水泥股漲逾0.5％、鋼鐵股力守紅盤撐盤，金融股下跌約0.3％，成交量較大的電子及半導體股齊跌近1％。航運股重挫逾3％、生技及化工股跌逾2％，造紙股亦跌近2％，表現明顯偏弱。

權值股漲跌互見，台達電(2308)漲逾1％、日月光投控(3711)漲近1％較強，富邦金(2881)、聯發科(2454)、中華電(2412)、中信金(2891)漲近0.5％。台積電(2330)及鴻海(2317)齊跌約1％，南亞(1303)及台塑化(6505)跌約1.5％，減資後恢復交易的長榮(2603)重挫逾4％。

元富投顧指出，近期美股大幅震盪牽動台股，台股季線以上反壓大，未來資金動向將是重點。由於美元指數中期仍相對強勢，未來本土資金動向及中小型走勢成為關鍵。美國公債殖利率波動將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。

分析師認為，由於FOMC將於台灣時間22日凌晨公布利率決策會議的升息結果，央行同日理監事會預期亦將宣布升息，加上21日台指期結算，使得市場觀望氣氛濃厚，台股加權指數短線預期將在14397～14750點區間盤整，上攻仍有待量能復甦。