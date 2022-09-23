美國聯準會鷹派訊號超乎預期，加深市場對經濟衰退疑慮，美股周四主要指數全面收黑。台股加權指數開低後欲振乏力，在電子權值股疲弱拖累下一路走低，一度重挫174.92點至14109.71點。櫃買指數開低後一度翻紅小漲0.44％，惟隨後一路下殺、挫跌達2.52％。

終場加權指數下跌166.25點、收於14118.38點，跌幅1.16％，創7月12日以來2個半月低點，成交量略減至1977.23億元。本周下跌443.38點或3.04％，周線連5黑。櫃買指數終場下跌達2.13％、收於184.74點，成交量增至694.1億元，本周下跌達3.52％，周線連4黑。

觀察盤面類股，由塑膠及觀光股漲逾0.6％領軍，金融、食品、造紙、油電燃氣小漲撐盤。成交量較大的電子股挫跌近1.7％、半導體跌逾2％，生技股重挫3.6％、電器電纜股跌近3％、橡膠股跌近2.5％，表現明顯弱勢。

權值股由金融及傳產族群撐盤，國泰金(2882)及南亞(1303)漲逾1％，台塑(1301)及兆豐金(2886)漲近1％、第一金(2892)漲近0.6％。電子權值股普遍疲弱，鴻海(2317)跌近0.5％、聯發科(2454)跌近2％，台積電(2330)及中鋼(2002)齊跌逾2％，成為殺盤主力。

群益投顧指出，亞股周五普遍走低，台股開低後一度有守，惟隨後新台幣貶幅擴大導致賣壓轉重，直到跌破前日低點後才嘗試收斂跌勢。指數持續回測7月低檔。在連3日挫跌逾百點，技術面延續弱勢修正趨勢，暫時未見止跌訊號，建議維持技術面短線操作保守因應。