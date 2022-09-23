美股四大指數周四續跌、下探逾2月低點，台股加權指數周五開低下跌53.6點後雖相對有撐，惟在電子權值股表現偏弱下欲振乏力，盤中跌勢擴大至105.98點。櫃買指數開低0.05％後一度翻紅上漲0.44％，惟隨後亦不敵賣壓翻黑，盤中跌勢擴大至1％。

截至10點半，加權指數下跌93.27點、為14191.36點，跌幅0.65％，成交量能估略為收斂至約1900億元。櫃買指數截至10點半下跌0.85％、為187.15點，成交量能估略增600億元。

觀察盤面各類股表現，由航運股漲逾1％、觀光股漲近1％居次，紡纖、塑膠及金融股漲逾0.5％，造紙、油電燃氣、食品、營建亦持穩紅盤。成交量較大的電子及半導體股齊跌逾1％，水泥股挫跌逾1.5％、玻陶股跌近1.5％，表現明顯偏弱。

權值股表現平淡，以傳產及金融相對穩健，國泰金(2882)漲逾1％，第一金(2892)、兆豐金(2886)、台塑(1301)、南亞(1303)漲近1％較強，鴻海(2317)力守平盤。電子權值股普跌，聯發科(2454)跌逾1％、權王台積電(2330)續跌近1.5％，中鋼(2002)跌約2％，表現相對偏弱。

分析師認為，台股在連2天挫跌逾百點後，今日走勢一度相對抗跌，惟新台幣匯率受強勢美元影響仍欲振乏力，且美股面臨破今年低點壓力，後續走勢恐難與美股脫鉤，建議仍需謹慎因應、短線保守少量操作為宜。

群益投顧指出，台股加權指數破14200點後見多頭抵抗，但技術面偏空未變，下行趨勢仍有待扭轉，預期近期指數將在14100～14500點區間震盪。由於新台幣匯率走勢具指標性，建議在貶勢趨緩前應保守因應，等待反彈搶短機會出現。

操作建議方面，國泰期貨預期資金動能至年底前將造成壓力，股市動能亦將承壓，因此投資僅能以具個別利基的產業為主，建議持股比重避免過高，並以台幣貶值受惠的防禦性族群為主。其中，觀光族群短線在利多加持下有望延續強勢，建議可持續偏多操作。