陳麗娜質疑25日輕軌C20-C24路段要履勘，但昨日卻還有工人和機具在現場。（翻攝陳麗娜臉書）

捷運局表示，現場工作人員是進行履勘前的環境整理作業。圖為C24候車站。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

交通部定於25日對二階輕軌C20至C24路段進行履勘，不過市議員陳麗娜卻提出質疑，許多細節皆無法在履勘前完成，昨日更到現場拍照發現還有工人和機具，質疑「如果測試完畢那這些人怎麼還在施工？」，對此捷運局表示，目前C20-C24路段機電系統已完成相關測試，依《大眾捷運系統履勘作業要點》規定提報交通部辦理履勘，昨是現場工作人員係進行履勘前的環境整理作業。

高雄市議員陳麗娜表示，這幾天收到檢舉，高雄輕軌C20-C24站預定25日要履勘，但許多機電測試並未完成，號誌、通訊、供電許多細節皆無法在履勘前完成，她向捷運局提出要看各項機電測試結果，卻給一份看不到結果的資料，僅信誓旦旦機電測試皆通過。她昨日更親自到現場拍照，發現還有施工人員及工具及在鐵軌上冒出火花似焊接的狀況，下午1時多還有工人在站體內躺著休息，明顯就是在施工，她質問：「如果測試完畢那這些人怎麼還在施工？政府是否應該說明清楚？」

她直言，這種趕政績為選票的做法可能造成2種狀況，第一種就是履勘之後再趕工細節問題，一定要提早通車且告訴民眾本來履勘後就會有要修正的事項，第二就是履勘之後通車後再次停駛修正。陳麗娜說，希望政府除了求快，品質安全也一定要顧及。

對此，高雄市捷運局也回應，內容指出高雄輕軌C20-C24路段機電系統已完成測試，均以嚴格標準要求工程品質，確保後續營運安全。由於高雄輕軌機電系統包括車輛、號誌、供電、通訊及自動收費等子系統，從設備製造完成開始，即有一連串之檢驗及測試程序，包括工廠測試，確保設備生產品質；設備運抵工地安裝後，須先執行安裝檢查及單機測試，以確認施工品質；後續各子系統需進行功能測試及與其他子系統間之介面測試，確認各子系統設備功能正常且能與其他子系統正確傳送資料與訊息；然後會進行系統整合測試，驗證整體系統功能正常，達成安全運作目標。

目前C20-C24路段機電系統已完成上述測試，並依《大眾捷運系統履勘作業要點》規定提報交通部辦理履勘，昨日是現場工作人員係進行履勘前的環境整理作業，其中一張是輕軌月台與聯合醫院6米步道相接處，昨日進行收尾，今日相關機具都撤掉，另外，進行欄杆噴漆修補旁邊才設有空壓機，一樣今日都已撤掉。至於通車的正式時間，捷運局說，目前仍無法確認開放時間，仍要看明日履勘結果。