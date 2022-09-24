為推廣中小學生科普閱讀動機，台灣師範大學迄今已連續3年舉辦「SmartReading科普閱讀力大賽」。今年國小參賽者平均閱讀本數為24本，國中參賽者平均閱讀10本，高中生則為7本。最受喜愛的書籍類別則是動植物主題。

至於全國閱讀書籍量最多的學童，則是就讀新北市信義國小四年級的謝秉言，二度參賽的他，競賽期間共閱讀427本書，表現令人驚艷。

台師大與國科會、新北市政府、台中市政府等單位合作，連續辦理3屆「SmartReading科普閱讀力大賽」，每屆競賽歷時半年，於今(24)日舉行頒獎典禮。競賽組別以國小3年級至高中1年級，共分7個組別。參賽學校涵蓋台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、花東等19縣市，報名參賽人數累計8000餘人。

台師大表示，競賽期間，參賽學生使用「SmartReading適性閱讀」系統，透過精準快速的中文閱讀能力診斷，將閱讀程度與讀物難度適配。藉由系統建置，適合國小3年級至高中1年級的2180餘本科普讀物，不僅能激勵其學習動機，更可有效提升選擇的效率，降低科學閱讀恐懼。今年活動則同步採實體與線上兩種施測方式，於5月份順利完成。

在各學齡閱讀書籍數量方面，根據台師大統計，活動期間參賽者共完成約2萬1153本的書籍評量。以不同學習階段來看，國小參賽者整體閱讀平均本數為24本，男生平均閱讀本數為28本，女生平均閱讀本數為20本。國、高中參賽者因科普讀本難度較高，需要較長的閱讀時間及一定的科學基礎知識，國中參賽者整體平均閱讀書籍數為10本；高中參賽者中女性平均閱讀本數多於男性，整體平均閱讀書籍數為7本。

至於閱讀興趣上，台師大分析，整體參賽學生對於科普書籍的喜愛程度，以植物／動物類（男生28.19％、女生27.91％）最能引起學生的閱讀興趣（如：《昆蟲老師上課了！：吳沁婕的超級生物課》、《小島上的貓頭鷹》、《神奇樹屋》等系列）。在次要類別，男女皆喜好生態／生命科學類的書籍(男生15.2％、女生16.87％)。

台師大也提到，本次參賽學生皆積極參與競賽。其中以國小3年級組第1名得主，市立大同國小的林靖軒同學為例，競賽期間閱讀書籍本數高達383本，書籍讀後評量的通過率更高達95％，書籍不僅讀得多，更是能讀得要領。國小4年級組第1名為第2次參賽的新北市信義國小謝秉言同學，本次競賽期間共閱讀427本書。其中國小5年級組為本次競爭最激烈的一組，市立長春國小的黃葦川同學以及市立集美國小的吳勁毅同學，兩者僅以極小的分數差距位居第1及第2名。此外，首度參與競賽的市立正義國小的孫政遠，競賽期間閱讀281本書籍，通過率達到97％。

台師大副校長宋曜廷說，數位閱讀邁向新時代，團隊使用「SmartReading適性閱讀」系統作為科普賽競賽平台，期望在知識爆炸的時代，藉由測驗、選書、規劃的「智慧閱讀三步驟」，培養學子的跨領域閱讀力與閱讀習慣，讓學生們手握知識大門的鑰匙，成為自律自主的「SmartReader」。