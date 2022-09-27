風箏衝浪是海線長期積極推展的極限運動。（台中市政府提供）

「風的故鄉起風了！」2022大安海觀光推廣活動隨風開跑。觀光旅遊局指出，一年一度的風箏衝浪競賽將於10月15日登場；風箏衝浪是海線長期積極推展的極限運動，市府盼藉此整合海洋運動及在地漁村生活，將搏海職人精神傳承下去，再創海洋運動觀光新樂趣。

觀旅局指出，風箏衝浪競賽是利用人體連結大型風箏，同時腳踩浪板進行比賽，又分為「繞標競速」及「跳高表演」兩項賽事，每項賽事均分男、女組；繞標競速比的不僅是速度，還需具備快速轉向技巧的能力，另跳高表演選手在海面上騰空演出各式高難度動作，則需結合控箏技術及浪板特技。

觀旅局表示，當天還有「博海職人-風箏衝浪體驗」課程，由專業教練帶領初學者進行風箏衝浪課程，從最重要的水域安全教育開始，再學習風箏衝浪常識技巧及淺灘實際駕馭風箏等一系列教學；透過循序漸進系統化引導教學，讓民眾解鎖難得的風箏衝浪成就。

風箏衝浪競塞活動當天還有在地美食市集、風箏彩繪及藺草編織DIY等活動，遊客現場將有機會獲得美食抵用券、防疫組合包等多重好禮；DIY相關活動9月26日起開放網路報名，報名成功且活動現場配合捐贈今年9、10月的發票2張，即可參加，募得的發票將捐贈給在地慈善團體。

觀旅局說，今年舉理的安心洄游暖身活動，遊程內容豐富知性，從大甲金華山媽祖文物館出發，以視聽饗宴認識海上女神文化及史料文物，接著前往有火龍果王國之稱的外埔；並參觀大安媽祖文化園區、溫寮漁港等，透過漁村生態導覽引領民眾走入討海人的生活樣貌。