金門的酒糟牛肉美食深受觀光客喜愛，縣府整合金門在地牛肉美食，打造絕無僅有的創新遊程(圖／金門縣政府提供)

串聯大小金門的金門大橋即將通車，金門觀光發展也將邁入新紀元。金門縣政府、華信航空及旅遊電商易飛集團三方跨界聯手，今(30)日於台北世貿一館舉辦「華信航空金門觀光推廣記者會」，大推金門酒糟牛肉美食，歡迎遊客來趟舌尖上的低碳旅行。

結合食、宿、遊、購、行的金門創新型態旅遊玩法「犇放金門牛肉美食節華信假期自由行」遊程，整合金門在地牛肉美食、16家金門伴手禮業者、免稅店及旅宿業者等旅遊資源，打造市場上絕無僅有的創新遊程。

參與遊程者，即可獲贈免費租用低碳旅遊電動機車、牛肉美食抵用券、昇恆昌購物金、特選商家來店禮及賓果卡連線兌換限量禮品等，最大獎將有機會獲得華信航空台金來回機票，同時能享受「華信航空網路購物商城華信小舖」O2O智慧購物體驗。

金門縣長楊鎮浯表示，一直以來即積極擘畫「世界金門、無限可能」的觀光發展願景，並以「國際視野、數位創新、魅力設計、質感生活」作為金門四大核心價值。而連結大小金門的金門大橋即為落實前述願景的重要政策，睽違12年後，金門鄉親終於盼到這一刻，預計最快10月中下旬通車。

金門作為行政院核定的低碳示範島，至今已邁入第十個年頭，低碳永續為金門長期的目標，縣府表示十分開心能與華信航空及易飛網聯袂推動全新的金門旅遊方式，共同推廣及體現循環經濟的最佳典範金門酒糟牛肉，並透過華信小舖，將數位科技整合至旅遊體驗中，提供造訪金門遊客更高品質的遊購環境與服務，也期望透過創新遊程型塑金門觀光意象與提升特色旅遊知名度，帶動金門疫後觀光發展。