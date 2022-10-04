「台東不一樣」粉絲專頁募集夏季旅遊失敗故事， 歡迎大家投稿分享。 （莊哲權攝）

「台東不一樣」粉絲專頁募集夏季旅遊失敗故事，分享旅遊台東的糗事及小悲劇，有網友計畫5天的熱氣球之旅，卻在出發前1天確診，行李直接拖進房間隔離，讓她哭慘。還有網友分享搗麻糬時太熱情，搗好的麻糬瞬間飛出，大家瞬間傻眼。

「我有活動，你有故事嗎？」，台東縣政府國際發展及計畫處「台東不一樣」粉絲專頁小編說，大部分人旅遊都是拍網美照，留下美麗的回憶，不過出門旅遊總是會有計畫外的事情發生，沒有意外的旅程就不有趣，因此這次逆向操作，趁著暑假剛結束，辦理「台東夏日失敗旅遊故事募集活動」。

該活動推出後已有190多則留言，有網友說，在布農族部落園區體驗搗麻糬時，團員因為太過熱情興奮，搗好的麻糬「瞬間飛出」，大家先是一陣尖叫後來瞬間傻眼，最後哄堂大笑，小編立馬留言安慰「麻糬，不要走」。

許多網友分享的失敗旅遊小故事都跟台東最夯的熱氣球有關，其中最哀怨的莫過於有人在8月底原本安排好的熱氣球之旅，請了5天假，行李都準備好了，結果前一晚確診，只好把行李直接拖進去房間隔離，「剛剛好，什麼都有」，好心酸，有網友在下面留言「不好意思，我笑了」。

另外，也有網友分享「泡在杉原灣消暑，突然一陣大浪，姪子的眼鏡就像變了心的女朋友在此跟他分手」，「旅途中摔倒，膝蓋流血，只能坐在旁邊等家人、這個旅遊是我最失敗的回憶」。

小編表示，失敗旅遊故事募集活動到10日截止，歡迎大家投稿，有機會抽到掃地機器人、運動手錶、限量東漂包。