台東周姓嫌疑人於昨天晚間8點50分許，駕駛自小客車因不明原因衝撞強國街一處民宅，又以磚塊砸毀壁民宅大門玻璃，後又毆打附近林姓民眾，警方到場，情緒激動的周嫌突然攻擊警方，被員警合力壓制後逮捕，並從車中搜出安非他命等毒品。
台東警察分局寶桑派出所於昨日晚間8時50分許接獲民眾報案，強國街路段有糾紛案件，經員警到達現場了解，案係周姓嫌疑人先駕駛自小客車因不明原因衝撞強國街一處民宅，隨後又以磚塊毀損隔壁民宅大門玻璃，又接著毆打附近林姓民眾。
員警抵達現場處理時，周姓嫌疑人仍情緒激動，在與員警盤查中突然攻擊員警，一旁同仁見狀，立即合力將周姓嫌疑人壓制逮捕，隨後附帶搜索周嫌所駕駛的自小客車，在車內查獲毒品吸食器1組、安非他命4包（總重9.69公克），全案依毒品危害防制條例、妨害公務、毀損、傷害及公共危險罪偵辦中。
台東警察分局表示，絕不容許暴力行為挑戰公權力，對暴力及脫序行為絕不寬貸，勢必嚴正執法。
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