近年因疫情因素，大陸假期「本地遊」、「周邊遊」需求大增，「十一」國慶假期住宿價格飆升逾10倍，在北京郊區民宿價格暴漲每日萬元（人民幣，下同，約合台幣4.5萬）一晚，不少網民哀歎「京郊遊」已經貴過「歐洲遊」，旅遊業搶先實現「超英趕美」。

香港《經濟日報》報導，近幾年，受到疫情等因素影響，不少北京遊客都取消了出京計劃，只能選擇去北京周邊轉一轉。今年的「十一」假期，使得這種趨勢更加明顯。

大陸國慶假期假期住宿價格飆升逾10倍，在北京郊區民宿價格暴漲至每日萬元人民幣，整體旅遊費用比歐洲遊還高。圖為北京懷柔長城邊上的民宿。（圖／新華社）

報導說，在北京工作的柏辰（化名）原本國慶計劃去懷柔區的雁棲湖看落日，結果發現6月住過一次的普通民宿已經由500多元漲到2000多元，臨近國慶更是出現了7000多元的天價。並且最後發現再貴也與她無關了，因為即使這麼貴，仍然被訂滿了。

被天價民宿打亂國慶假期計劃的人不在少數，報導引述一位全職媽媽表示，「民宿基本沒什麼服務，不太能和專業酒店相提並論。城裏那些五星級總統套房也就一萬元出頭，現在這些民宿的價格，簡直應該向物價局投訴。」網友為此表示，原來歐洲游的價格逐漸變成國內游，現在這價格，甚至只能京郊遊了。

報導指出，這些京郊民宿其實就是農村小房子，內部甚至沒有廁所等衛生設施，要出房門走上好一段路才有廁所，甚至還需要跟別的房客共用。然而仍然有很多人排隊去爭搶這些民宿，由於預訂人數眾多，很多人想在攜程等App上預訂，卻發現很難搶到房。有些民宿，甚至需要充值幾萬元成為會員，才能擁有預訂的資格。

根據美團發布的大陸國慶出遊報告，防疫常態化下，用戶出行決策時間明顯縮短，長假期間的出遊「臨時化」特徵愈發明顯。有7成用戶表示，今年國慶將選擇省內、市內游，「打卡景點樂園、泡酒店宅民宿、吃喝玩樂探店」成為受訪用戶「即興度假」的主流選擇。

報導說，假期前一周，「本地游、周邊游」等關鍵詞搜索量環比暴漲440%，城市旅遊景點搜索增加明顯，具有城市與地方特色的民宿，瀏覽熱度增長超過200%。