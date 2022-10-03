日本將於10月11日起開放自由行、恢復免簽，國內也將在13日入境改為0+7，讓許多國人對赴日旅遊躍躍欲試，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，暑假在日本待了40天，發現日本近3年來變化超大，像是自助結帳變多、不再提供塑膠袋等，其中店員不會辦退稅、不會講英文讓他遇到一些困難，因此統整8大變化提醒計畫赴日的民眾注意。

●到處都有酒精可用、口罩覆蓋率超高

林氏璧在臉書表示，在日本默食、默乘、默浴、默衣的標語到處都是，基本上還是有在防疫，且已經融入生活。不過經歷了7波疫情，人們對疫情都已經不會大驚小怪。

●自助結帳，自助購票變多，減少人與人接觸

林氏璧表示，這可說是因應疫情的進步，他這趟40天日本行幾乎沒有拿出現金結帳，超市、便利商店都有自助結帳的選擇，JR pass、地鐵券等都可直接在售票機解決，甚至出現無人商店。

●物價上漲或縮水，但因為日幣貶，整體感覺變便宜

全世界都在通膨，日本也不例外，大和壽司、壽司大等店都漲價到5000日圓（約1093台幣）左右，有些餐廳則是價錢沒漲，但東西縮水了。不過因為日幣對台幣已經跌到0.22上下，經歷過0.3~0.39年代，整體感覺上變便宜。

●上網工具大洗牌，e-SIM卡成主流

這兩年一些公司倒了，有一些還苦撐著，值得一提的是有更方便的上網選擇「e-SIM卡」，沒有實體卡，根本不需要更換原本的SIM卡，還是可以接電話或是簡訊，非常方便；但e-SIM卡目前主要是支援近年機種的iPhone，其他手機支援有限。

●不再提供免費塑膠袋

林氏璧表示，就像在台灣一樣，到日本可能也要隨身準備購物袋，但免稅品特別包裝的袋子還是塑膠的，不知道之後會不會改變。

●大國藥妝店幾乎消失，Sugi藥局大舉展店

林氏璧指出，大國藥妝因應疫情收了大多數的實體店，轉往網路經營，他這趟旅行只看到兩間大國，取而代之的是Sugi藥局，到處都是。但隨著觀光客回來，也許還會有變化。

●少了觀光客。大陸觀光客一時半刻還去不了

少了觀光客，當然會少了許多人潮，到熱門餐廳排隊時間減少許多。請大家把握這段黃金時間，沒有這麼多觀光客的日本，逛起來真的很舒服。

●店員不會辦退稅，不會說英文

林氏璧說，8月在東京辦過4、5次退稅，幾乎都遇到一些困難，因為很多店員忘記，或根本沒有辦過退稅，也無法用英文溝通。但他相信隨著觀光客回來，辦退稅，會講英文和中文的店員都會逐步恢復。另外，目前退稅已經不用貼在護照上，資料會直接電子傳輸到海關。