台東文健站健康操比賽，爺奶秀活力。（莊哲權攝）

台東文健站健康操比賽，爺奶秀活力。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理「部落文化健康站活力健康操競賽」決賽，計有30個文健站1000名部落長者及族人參與，每支隊伍動作確實且有力，有些還老、幼一起參加，其中，土坂部落的爺奶穿上小學生制服，可愛又逗趣，他們也獲得亞軍的殊榮。

排灣土坂部落文健站7、80歲的長輩，穿上藍白小學生制服，爺爺奶奶都返老還童，回到好幾10年前的童年時代，阿嬤笑稱「我們都是留級生」，而他們也以可愛逗趣的服裝及充滿活力的動作，拿下文健站健康操台東區決賽特優第2名。

台東縣政府辦理27、28日舉辦「部落文化健康站活力健康操競賽台東區決賽」，由初賽全縣100隊選出30隊在藝文中心進行2天的激烈競賽。

28日成績出爐，長濱鄉烏石鼻文健站奪下特優第1名，2至5名分別為達仁鄉土坂、台東市伊濘、達仁鄉台坂及長濱鄉南溪，由縣長饒慶鈴頒發獎金各5萬元，另外，6至10名獎每隊2萬元。決賽中年紀最長的是來自鹿野鄉卡拿吾部文健站的100歲長者，非常不容易。

原民處長方銘總指出，活力健康操競賽因疫情停辦2年，今年首次前往部落辦理初賽，並邀請縣內專業老師在賽前到文健站指導及建議，讓長者安全放心練習，老人家可以在熟悉的場地競賽，除了顧及疫情，更不用舟車勞頓。

饒慶鈴表示，台東縣內文健站達103站，不僅數量眾多也兼具品質，持續推出體適能及懷舊創新等課程、帶長者上電台及Vuvu當老師等活動、打造全縣6座亮點文健站，縣府將持續辦理延緩老化的多元課程及活動，讓部落長輩健康快樂地變老。