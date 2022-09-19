台灣東洋（4105）19日宣布攜手中華奧會，提供1,000劑細胞流感疫苗予體育界，將以精準防護力與奧會攜手照顧選手健康。

今日的記者會由東洋董事長林和中華奧會主席林鴻道共同主持，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民、東京奧運射箭反曲弓男子團體銀牌湯智鈞與男子游泳選手「台灣蝶王」王冠閎也獲邀出席。

營運表現亮麗的東洋，8月合併營收4.1億元，年增23.6%、月成長6.58%，累計1~8月營收29.97億元，年成長11.94%。

東洋代理的細胞流感疫苗，公費訂單連年成長，從2020年的55萬劑、2021年89萬劑，今年更突破百萬達113萬劑，並獲食藥署批准擴大適應症至6個月大以上嬰幼兒，自費疫苗備貨量亦增至20多萬劑，預期整體營收較去年成長；而針對銀髮族，東洋亦同步規劃含佐劑的新型流感疫苗於明年上市，疫苗產品線可望更為完整，也為營收增添成長動能。

林全表示，東洋長期注重企業社會責任與公益回饋，去年就提供1,000劑細胞流感疫苗給臺北醫學大學做為公益防疫使用。

由於南半球國家已經出現新冠與流感病毒「雙疫夾擊」的威脅，東洋響應奧會運動科學理念，將目前製程最先進、不容易產生變異的東洋細胞流感疫苗提供給選手，東洋也感謝奧會搭橋讓企業善盡社會責任，一同保護選手，讓選手安心備戰。

湯智鈞表示，平常除了會多吃蔬果強化自我免疫力外，每年也會打疫苗預防流感，避免影響比賽成績。

10月將前往歐美參加國際泳聯短道賽事的王冠閎則說，一離開泳道上岸就會披上毛巾避免著涼，平常也有做到勤洗手、戴口罩以及打疫苗等方式來預防流感。

黃立民指出，美國感染症醫學會期刊《 Clinical Infectious Diseases》上曾刊載回溯性研究，針對在2017年到2018年間，9萬2,187名接種細胞流感疫苗和126萬1,675名接種雞胚培養流感疫苗的民眾，進行疫苗保護效果的差異比對，結果發現細胞流感疫苗預防類流感疾病的保護力比雞胚流感疫苗高出36.2%。此外，英國疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）更針對2022/2023年流感季，公開建議18到65歲民眾優先選擇施打細胞流感疫苗，以預防傳染力強、死亡率較高的H3N2病毒株。

中央流行疫情指揮中心預測，9月新冠病毒Omicron BA.5的疫情恐達高峰，疾管署莊人祥副署長上週表示，9月第二週CDC就收到50個流感的個案，黃立民強調，台灣的流感一般是11月才來，若流感提前到，強烈暗示我們今年疫情幅度不小，一旦減少手部清潔頻率、不戴口罩、沒有保持好社交距離，就容易形成免疫負債、爆發大流行，因此在疫情升溫前就要超前部署、及早接種流感疫苗，有助於同時降低感染新冠病毒的風險，也能降低重症和死亡機率。