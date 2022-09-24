九合一選戰倒數，國民黨確立年底選戰火車頭由新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕擔綱。黨中央與侯、盧將分進合擊全國輔選，除9月30日侯、盧首度合體為高雄市長參選人柯志恩站台，10月14日盧也將在台中辦「十全十美」造勢晚會。

黨務人士表示，「十全十美」台中造勢晚會，預計將號召國民黨提名的10位女性縣市長參選人聯合造勢，展現女力力量與魅力，懇託所屬縣市民眾支持。

而待10月20日本屆新北市議會閉會後，侯友宜也會領頭另辦一場六都國民黨籍市長參選人聯合大造勢活動。黨務人士說，屆時國民黨台北市長參選人蔣萬安也會至新北市與侯合體造勢，啟動北北基桃聯合造勢活動，已陸續安排中。

黨務人士表示，黨主席朱立倫希望侯友宜與盧秀燕擔任年底選戰的領頭羊，也拜託兩人必須擔起一些責任，與黨中央分進合擊輔選全國縣市長參選人，侯、盧兩人也都有這樣的認知，也允諾都會把責任承擔下來。

此外，黨中央自10月7日起，也將連續三周在中央黨部舉辦區域聯合政見記者會，由朱立倫帶領黨籍縣市長參選人，共同發表區域聯合政見爭取支持。10月7日首場為竹竹苗，次周為南高屏、第三周則為雲嘉嘉，後兩周日期待最後確認。

配合九合一選黨籍參選人將陸續成立競選總部，國民黨中央助選團也確定將於9月27日成立，成立記者會上前總統馬英九、朱立倫與前主席江啟臣將同台。

黨文傳會主委洪孟楷表示，中央助選（講）團成員約60人，由朱立倫任總團長，黨祕書長黃健庭為副團長，連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、吳敦義與江啟臣等黨前主席任榮譽總團長，前副主席王金平、郝龍斌等與前秘書長任榮譽副團長。

洪孟楷說，中央助選團盡可能邀請黨內要角，盼發揮最大助選功能，9月27日助選團成軍後，會提供名單給黨籍各縣市參選人，參選人可依各自競選節奏，就名單中邀請合適人選助選、助講，為參選人造勢活動聚焦或增添亮點。