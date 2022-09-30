民進黨近日猛攻新北市長侯友宜博士學位取得合法性，引發議論。對此，資深媒體人韋安認為，綠營頻被打臉還要猛追打此一議題，其目的就是要把前兩波打國民黨台北市長蔣萬安、民眾黨新竹市長高虹安，結果造成全民逆反的危機，轉移焦點出來。

民進黨近期猛攻侯友宜「學士跳博士」資格，儘管侯辦早已出示證據強調「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」，且入學資格也合乎規定，綠營、警大仍糾結於「有沒有發聲明」。

對此，韋安在臉書撰寫「打侯友宜博士學歷，根本搞錯方向，但另有目的」一文。他指出，最近綠營「打、帶、跑」的用烏龍戰術，攻擊侯友宜的學歷，不過都一再被打臉，包括打臉一，質疑為什麼可以學士升博士？結果侯完全符合相關規定。打臉二，指控警大的聲明「造假」，結果還原真相確有聲明之實。打臉三，質疑侯當初帶職進修，哪有時間寫論文？結果侯友宜博士論文指導教授，前警大前校長蔡德輝出來力挺背書，「侯友宜的博士論文絕對沒有問題」。

韋安認為，侯友宜的學歷根本就不會受民眾的關注，大家在意和支持的是侯的能力。而綠營「一錯（挫）再錯（挫）」之後，還要追打此一議題，明知不可能對侯選情造成威脅，其目的就是要把前兩波打蔣萬安、高虹安，結果造成全民逆反的危機，轉移焦點出來。