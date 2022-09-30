台股掛牌的陸股ETF，今早率先翻紅；包括元大上證50(006206)、富邦上証(006205)、元大S&P500(00646)、元大寶滬深(0061)、富邦深100(00639)都呈現股價站回5日線。

投顧法人認為，中國經濟前景仍不明朗，但已有相關的經濟數據展現出正面訊息，如最新公布的8月份CPI年增率為2.5%（前值為2.7%），低於市場所預期的2.7%，此外CPI月增率也從0.5%降至-0.1%。另一方面，在非核心項目的豬肉及能源產品部分，因受惠供應鏈的改善，其價格均出現明顯下滑。接下來的10月份，中國將迎來兩大重點會議，分別是10月9日的七全中會、10月16日的中共二十大，其中「中共二十大會議」被受各界關注，有關現行的清零政策是否放寬，房地產行業能否獲得政策進一步的支持等，都是市場十分聚焦的議題，同時也將影響未來的行情走勢。

針對近期人民幣貶值情形，法人預估重新上演亞洲金融風暴的機率相當微小，主要原因在於，無論離岸或在岸人民幣的匯率貶勢，均是反映美元走強的結果。國家的匯率走勢連帶影響著國際資金的移動、進出口狀況以及國內物價等方面，雖說中國近期的匯率走勢超乎市場預期，不過人行也已經重啟逆週期措施，擬調高遠期售匯業務的外匯風險準備率至20%，進而舒緩人民幣的貶勢，對投資人來說，仍須持續關注後續的經濟數據表現，以及兩大重磅會議的相關發展。