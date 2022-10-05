歐洲議會在周二正式批准了一項規定，在2024年秋季開始，所有手機、平板電腦、攝影機等13項電子產品必須遵守單一的USB-Type C充電規格。

歐洲議會在周二以壓倒性的投票結果，通過這項改革，為全球首例。新規定將讓目前Android裝置主流的USB-C介面成為歐盟27國的標準，並迫使蘋果改變iPhone的充電埠規格。這項改革也有望增強歐盟作為全球電話技術標準的制定者地位。

從2026年開始，這項規定將進一步擴及和適用到筆記型電腦，讓相關的製造業者有多一點準備時間。

預計蘋果將成為受影響最深的公司。投票結果之後，蘋果供應商，包括意法半導體、英飛凌，及艾司摩爾、貝思半導體等股價漲幅落在4.7%至7.3%之間。

主導這項改革的歐盟議員Alex Agius Saliba表示，根據改革規定，2024年秋季之後銷售的新手機和其它裝置必須與單一充電器相容。但舊式充電器不會被消失，使用者還能沿用。

分析師表示，這項規定還涉及電子閱讀器(e-readers)、藍牙耳機和其它技術產品，這意味著規定也可能對三星、華為和其它的裝置製造商產生影響。

由於歐盟市場龐大，新規定也將影響到其它的國家。

到2024年秋季，共有13類電子裝置必須進行調整。歐洲議會擴大了執委會最初的建議，當時僅涉及7種產品；議會還增加在2026年含括對筆記型電腦的規定。