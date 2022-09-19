美國聯邦公開市場委員會（FOMC）及台灣央行理監事會22日料將宣布升息，市場觀望氣息濃厚，使台股今日開高後欲振乏力，加權指數量縮翻黑失守14500點關卡，買盤趨守使中小型股為主的櫃買指數挫跌逾1％，表現遜於大盤。

終場加權指數下跌136.08點、收於14425.68點，跌幅0.93％，成交量萎縮至1594.46億元，創2020年10月23日以來近2年低量。櫃買指數終場下跌1.38％、收於188.83點，成交量萎縮至493.07億元，亦為8月1日以來1個半月低量。

盤面各類股普跌，僅電器電纜股上漲0.6％、水泥及玻陶股齊漲約0.2％力撐，電腦周邊設備微跌0.01％。金融股跌0.4％，成交量較大的電子股下跌0.75％、半導體股跌近1％。造紙股跌近2％、生技及化工齊跌約2.5％，航運股重挫5.7％，表現明顯偏弱。

權值股亦漲多跌少，以台達電(2308)上漲1.7％領軍，日月光投控(3711)漲0.84％、聯發科(2454)及富邦金(2881)齊漲逾0.5％，中信金(2891)小漲0.2％，中華電(2412)、聯電(2303)及玉山金(2884)亦力守平盤。

不過，現金減資後恢復交易的長榮(2603)重挫達9.63％，合庫金(5880)、南亞(1303)及台塑化(6505)跌約1.5％，權王台積電(2330)跌近1.1％，鴻海(2317)跌近0.5％，表現明顯較弱。

分析師認為，FOMC將於台灣時間22日凌晨公布利率決策會議的升息結果，央行同日理監事會預期亦將宣布升息，加上美元走強、21日適逢台指期結算，諸多因素使得市場觀望氣氛濃厚，買盤縮手導致台股持續量縮下跌，預期短期指數將在14300～14800點間低量震盪。

群益投顧認為，上半周大盤成交量難見起色，且目前加權及櫃買指數短均線同步轉空，指數不易出現波段上漲，建議操作上在可能盤跌格局下應縮小部位，當盤勢反彈時再適度進場搶短多，個股可關注近期量大強勢股，鎖定集團、投信等法人作價相關題材。