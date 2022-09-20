台灣民意基金會今公布最新民調，蘇內閣施政表現4成5基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，4成6不滿意，不滿意比滿意者多0.5個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，「數位中介法」等一連串重大爭議，不但損害蘇內閣形象與威信，傷及總統聲望與民意支持，對年底地方選舉也會有一定程度的衝擊和影響。

對於是否滿意蘇貞昌領導的內閣表現，10.7％非常滿意，34.3％還算滿意，20.3％不太滿意，25.2％一點也不滿意。顯示4成5滿意，4成6不滿意。

和上兩個月相比，滿意者減少4個百分點，不滿意者增加4.2個百分點。這一來一往，使得原本滿意者比不滿意者多7個百分點，如今已轉變成少0.5個百分點。

游盈隆認為，從蘇內閣2019年1月上台以來，這次是蘇內閣第三次不滿意度高於滿意度，不可等閒視之。過去兩個月，蘇內閣狀況百出，尤其以欲推動「數位中介服務法」，給人政府意圖侵犯或干預人民言論自由的聯想，犯了大忌；企圖 讓疫苗採購封存30年、台南殺警案和台灣人柬埔寨遇騙受難案都驚動全國，輿論矛頭直指衛福部、法務部與內政部，還有慈濟基金會重提去年疫苗採購，引發行政院與民間機構說法不一的風波等。

至於國人是否以蔡政府防疫表現為榮？14.3％強烈引以為榮，34.4％有一點，23％不怎麼感覺，18.4％一點也沒感覺。顯示約4成9會，4成1沒那種感覺，兩者相差7.3個百分點。

與今年6月類似的調查結果相比，國人以政府防疫表現為榮的人減少2.5個百分點，不以政府防疫表現為榮者增加3.4個百分點。他說，意味隨著九合一地方選舉腳步接近，有關政府防疫作為的選戰議題會出現，事實上最近已出現關於當時 疫苗採購的爭議。民進黨在防疫表現議題上已失去絕對優勢。

至於國人對王必勝領軍的疫情指揮中心表現的評價，23.8％認為非常好，14％認為還算好，30.7％認為表現普通，11.4％ 認為不太好，0.9％認為非常不好；顯示整體表現3成8給61分以上成績，3成1給及格 60 分，2成1不及格，平均成績 62.42分。

與最近一次相比，兩個月前陳時中離職前最後一次調查，國人給「非常好」，也就是80分以上，9月比7月減少10.8個百分點，剛好 60 分部分，9月比7月多7.6個百分點，總平均9九月又比7月少2.75分。