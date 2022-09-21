行政院長蘇貞昌因近期爭議頻傳，最新民調出現死亡交叉，將面臨閣揆保衛戰。對此，前立委林濁水提出兩點分析並直言「還早」。

台灣民意基金會昨(20)日公布最新民調，對於是否滿意蘇貞昌領導的內閣表現，10.7％非常滿意，34.3％還算滿意，20.3％不太滿意，25.2％一點也不滿意，不滿意較滿意者多0.5個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，包括「數位中介法」等一連串重大爭議頻傳，不僅損害蘇內閣形象與威信，傷及總統聲望與民意支持，也將對年底地方選舉造成衝擊和影響。

針對民調出現死亡交叉，外界認為蘇貞昌面臨閣揆保衛戰一事，林濁水昨(20日)晚在臉書提出兩點分析，並斷言「還早」。首先，林濁水認為，當年林全任內滿意度掉到28.7%、賴清德任內掉到38.9%，蔡總統都堅持不換，最後是林全堅持要退，而賴清德因2018大敗負責下台。

第二點，林濁水認為，有閣揆保衛戰的說法傳出來，只有兩種可能，包括總統蔡英文和英系已經完全無法容忍蘇貞昌，或是蘇貞昌自認實在做不下去了，「不是什麼死亡交叉」。但林指出，狀況似乎還沒有己經走到這地步；至於外界揣測蔡英文急著為讓自己的人馬早點佔位置，林則認為，這樣做阻力肯定不小，成否得看機緣。