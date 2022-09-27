立委陳椒華質疑府院高層介入NCC審查鏡電視執照申請，國民黨桃園市長參選人張善政在臉書發源，指媒體應該是公正、監督權力者與維護民主法治的第四權。要求行政院長蘇貞昌立即下台，蔡英文總統完整跟國人報告，負起政治責任。

立委陳椒華今天在立法院質詢時，播放鏡電視創辦人裴偉在股東會上的錄音檔及對話紀錄，質疑府院高層介入NCC審查鏡電視執照申請，行政院長蘇貞昌對此否認，並稱無法確認錄音檔是否為裴偉的聲音。

張善政在臉書發文，指看到媒體報導鏡電視申請執照的背後過程，直指總統介入關說、蔡總統交代蘇貞昌處理，甚至還有總統親信施壓NCC主委過程的完整揭露。這一切赤裸裸的幕後政治交易，透過錄音檔完整呈現在世人眼前。

張善政又說，媒體應該是公正、監督權力者與維護民主法治的第四權。當執政黨壟斷媒體，人民還看得到真相嗎？ 張善政又說，從這個案例，可以看出民進黨是用什麼心態來看待手中的權力。 他提到，在民進黨執政之下，所有的國家公器，都成了執政黨經營私利、權錢交易的工具。獨立機關的主委，成為黨政高層、總統親信呼來喚去的小弟，獨立性早已不復存在。

張善政又提到，他當過行政院長，必須很嚴肅的說，總統和行政院長去關說電視台上架、干涉獨立機關，在任何國家都是極其嚴重的事。發生這種事情，絕對是要負政治責任、辭職下台的國際醜聞。

張善政要求，請蘇貞昌即刻下台，蔡英文總統完整跟國人報告，負起政治責任，不要迴避。全國百姓，都在看民進黨是否還存有絲毫維護國家完整體制的用心。