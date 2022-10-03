行政院長蘇貞昌今天與民進黨新北市長參選人林佳龍同台，參加大肚山產業論壇，蘇貞昌為林抱不平借場地遭刁難時，竟然也跟昨日蔡英文總統一樣，口誤把「新北」說成「台北」。

林佳龍選辦昨指出近期在借選舉活動場地都被新北市府拒絕，蘇貞昌說，任何公用場地營造物使用都有相關規定，希望各地方政府都能一本公正程序辦理，不要因為首長自己在選舉，就有偏頗不公。

蘇貞昌指出，這段時間以來看到林佳龍到各地積極跟選民互動，昨天登山看到民眾對佳龍熱情反應，都給他鼓勵，林學識經驗一流，在各方衝刺，並提出新北非常需要的政見。

蘇貞昌說，還有五十幾天，相信他會更努力衝刺，「台北」，新北市民都會看到他在各方面期待，會給他支持。

林佳龍則說，選舉是民主嘉年華，人民有知的權利，應該是喜事，懇求侯市長能夠幫忙，一些場地被人預借，選前之夜已經好多屆沒辦法在板橋第一運動場廣場舉辦，其他室內體育館假日也沒有辦大型活動，拜託侯市長幫幫忙，一起讓這場民主嘉年華很熱鬧，希望能有君子之爭，選民是最大贏家。